Сильный снег, ветер и метели: часть Украины завтра накроет непогода

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Завтра в Украине будет облачно. Ночью в западных областях умеренный, в Винницкой и Житомирской областях умеренный, местами значительный снег. В большинстве северных областей значительный снег, метель.

На остальной территории мокрый снег и дождь, в Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях значительные осадки преимущественно в виде дождя. Днем небольшой снег, на востоке страны преимущественно дождь, на северо-востоке страны умеренные осадки (в западных, южных и Винницкой областях без существенных осадков).

В западных, северных и в большинстве центральных областей на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме запада, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью и днем в западных, Житомирской и Винницкой областях 7-12° мороза; на Прикарпатье и севере страны 4-9° мороза; в большинстве центральных и Сумской областях от 3° тепла до 2° мороза; на востоке и юго-востоке 3-8° тепла.

Погода в Киеве

В Киеве и области завтра будет облачно. Ночью значительный снег, днем местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с, ночью и утром метели.

Температура по области ночью и днем 4-9° мороза, в Киеве ночью и днем 7-9° мороза.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях

16 февраля ночью в Киевской и Черниговской областях значительный снег, в Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях значительный мокрый снег и дождь. І уровень опасности, желтый.

В Украине, кроме запада, порывы ветра 15-20 м/с, в большинстве северных и Винницкой областях ночью и утром метели. І уровень опасности, желтый.

Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и жизнедеятельности населения; к нарушению движения транспорта.