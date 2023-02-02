Сильный сигнал для Украины и мира. Какая цель визита делегации ЕС в Киев

Более десятка чиновников ЕС прибывают сегодня в Киев с обещаниями дополнительной военной, финансовой и политической помощи. Цель этой символической поездки - подчеркнуть поддержку Украины с приближением первой годовщины вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

В четверг высшие исполнительные члены ЕС, в том числе пятнадцать комиссаров, встретятся со своими коллегами в украинском правительстве для проведения параллельных консультаций.

Этот визит крупнейшей делегации ЕС, которая посетит Киев с начала российского вторжения, также является первым в истории визитом, который состоится в зоне активных боевых действий.

"Это очень сильный сигнал, что мы в Киеве во время войны. Это сигнал украинскому народу. Это сигнал для России. Это сигнал для мира", - сказал журналистам высокопоставленный чиновник ЕС.

Отмечается, что в преддверии совместных заседаний Еврокомиссия обновила так называемый план приоритетных действий Украина-ЕС по интеграции во внутренний рынок блока, который должен быть утвержден обеими сторонами в четверг.

Согласно проекту документа, ожидается прогресс в таких областях, как усиление беспошлинного доступа для украинского экспорта на рынок ЕС. План предусматривает, что ЕС "рассмотрит просьбу Украины о продлении мер за пределы текущего срока действия", отмечая "эффекты усиления торговли" от временной приостановки всех тарифов.

Новыми также являются пункты о доступе к безроуминговой зоне блока и вхождении в единую зону платежей в евро. Обе стороны также намерены подписать меморандум о взаимопонимании стратегического партнерства в сфере возобновляемых источников энергии.

"Идея состоит в том, чтобы ускорить отраслевую интеграцию и достичь прогресса в конкретных шагах, чтобы сблизить Украину с блоком", - сказал Euracitiv один из чиновников ЕС.

Стороны также обсудят отправку еще больше оружия и денег Украине, а также помощь в энергетических нуждах, применение новых санкций против России, судебное преследование руководства в Москве за войну и расширение зоны ЕС без роуминга на Украину.

Вступление Украины в ЕС

При этом ЕС намерен разбить надежды Украины на скорейшее вступление в блок, отмечая необходимость усиления антикоррупционных мер и не желая допускать страну, которая находится в состоянии войны.

Официальные лица ЕС перечислили несколько условий для присоединения, от политической и экономической стабильности до принятия законов ЕС от климатических и социальных стандартов и стандартам здравоохранения.

Согласно проекту декларации саммита, ЕС подчеркнет свое "обязательство поддерживать дальнейшую европейскую интеграцию Украины" после того, как он официально предоставил ей статус кандидата на членство в июне прошлого года.

"ЕС примет решение о дальнейших шагах, когда все условия ... будут полностью выполнены. Украина подчеркнула свою решимость выполнить необходимые требования для скорейшего начала переговоров о вступлении", - говорится в документе.

Как сообщалось ранее, сегодня в Киев прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Уже завтра запланирован анонсированный саммит Украина-ЕС.

Кроме того, комиссар ЕС отметил, что вступление Украины в ЕС будет марафоном, а не спринтом.

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