Сильний сигнал для України та світу. Яка мета візиту делегації ЄС до Києва

Понад десяток високопосадовців ЄС прибувають сьогодні до Києва з обіцянками додаткової військової, фінансової та політичної допомоги. Ця символічна поїздка має на меті підкреслити підтримку України з наближенням першої річниці вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

У четвер найвищі виконавчі члени ЄС, у тому числі п’ятнадцять комісарів, зустрінуться зі своїми колегами в українському уряді для проведення паралельних консультацій.

Цей візит найбільшої делегації ЄС, яка Київ вітає з початку російського вторгнення, також є першим в історії, який відбудеться в зоні активних бойових дій.

"Це дуже сильний сигнал, що ми в Києві під час війни. Це сигнал українському народу. Це сигнал для Росії. Це сигнал для світу", - сказав журналістам високопоставлений чиновник ЄС.

Зазначається, що напередодні спільних засідань Єврокомісія оновила так званий план пріоритетних дій Україна-ЄС щодо інтеграції у внутрішній ринок блоку, який має бути затверджений обома сторонами в четвер.

Згідно з проєктом документа, очікується прогрес у таких сферах, як посилення безмитного доступу для українського експорту на ринок ЄС. План передбачає, що ЄС "розгляне прохання України про продовження заходів за межі поточного терміну дії", відзначаючи "ефекти посилення торгівлі" від тимчасового призупинення всіх тарифів.

Новими також є пункти про доступ до безроумінгової зони блоку та входження до єдиної зони платежів у євро. Обидві сторони також мають намір підписати меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного партнерства у сфері відновлюваних джерел енергії.

"Ідея полягає в тому, щоб пришвидшити галузеву інтеграцію та досягти прогресу в конкретних кроках, щоб зблизити Україну з блоком", - сказав Euracitiv один із чиновників ЄС.

Сторони також обговорять надсилання ще більше зброї та грошей Україні, а також допомогу в енергетичних потребах, застосування нових санкцій проти Росії, судове переслідування керівництва в Москві за війну та розширення зони ЄС без роумінгу на Україну.

Вступ України до ЄС

При цьому ЄС має намір розбити надії України на швидкий вступ до блоку, наголошуючи на необхідності посилення антикорупційних заходів і не бажаючи допускати країну, яка перебуває у стані війни.

Офіційні особи ЄС перерахували кілька умов для приєднання, від політичної та економічної стабільності до прийняття законів ЄС від кліматичних до соціальних стандартів і стандартів охорони здоров’я.

Згідно з проектом декларації саміту, ЄС підкреслить своє "зобов’язання підтримувати подальшу європейську інтеграцію України" після того, як він офіційно надав їй статус кандидата на членство в червні минулого року.

"ЄС прийме рішення щодо подальших кроків, коли всі умови ... будуть повністю виконані. Україна підкреслила свою рішучість виконати необхідні вимоги для якнайшвидшого початку переговорів про вступ”, - йдеться в документі.

Як повідомлялося раніше, сьогодні до Києва прибули президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Вже на завтра запланований анонсований саміт Україна-ЄС.

Окрім того, комісар ЄС зазначив, що вступ України в ЄС буде марафоном, а не спринтом.

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