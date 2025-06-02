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"Сильный голос свободы": Зеленский обратился к новому президенту Польши

Понедельник 02 июня 2025 12:10
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"Сильный голос свободы": Зеленский обратился к новому президенту Польши Фото: президент Владимир Трамп (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Кароля Навроцкого с победой во втором туре президентских выборов в Польше.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский написал в Telegram.

"Поздравляю Кароля Навроцкого с победой на выборах президента. Польша, которая сохраняет силу национального духа и веру в справедливость, была и остается опорой региональной и общеевропейской безопасности и сильным голосом, защищающим свободу и достоинство для каждой нации", - заявил Зеленский.

Он написал, что "укрепляя друг друга на нашем континенте, даем больше сил Европе в глобальной конкуренции и приближаем достижения реального и прочного мира".

Он также отметил, что Украина рассчитывает на неизменно плодотворное сотрудничество с Польшей и лично с Навроцким.

Выборы в Польше

Напомним, в первом туре выборов, которые состоялись 18 мая Рафал Тшасковский набрал 31,36% голосов, а Кароль Навроцкий получил 29,54%. Остальные 11 кандидатов значительно уступили лидерам.

Напомним, ключевым моментом в противостоянии между Тшасковским и Навроцким стали дебаты, которые прошли на прошлой неделе. Во время обсуждения тем здравоохранения, миграционной политики и поддержки Украины, в польских медиа появились подозрения относительно возможного употребления наркотиков Навроцким, что вызвало громкий резонанс в обществе.

Как кандидаты готовились ко второму туру выборов - читайте в материале РБК-Украина "Скандалы из-за Украины и "наркотиков": все о президентской гонке в Польше и кто фаворит".

Кто такой Навроцкий и какова его позиция по Украине читайте в публикации "Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий: кто он и почему критикует Украину".

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