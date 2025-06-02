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"Сильний голос свободи": Зеленський звернувся до нового президента Польщі

Понеділок 02 червня 2025 12:10
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"Сильний голос свободи": Зеленський звернувся до нового президента Польщі Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський привітав Кароля Навроцького з перемогою у другому турі президентських виборів у Польщі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський написав у Telegram.

"Вітаю Кароля Навроцького з перемогою на виборах президента. Польща, яка зберігає силу національного духу та віру в справедливість, була і залишається опорою регіональної та загальноєвропейської безпеки й сильним голосом, що захищає свободу і гідність для кожної нації", - заявив Зеленський.

Він написав, що "зміцнюючи одне одного на нашому континенті, даємо більше сил Європі в глобальній конкуренції та наближаємо досягнення реального й тривалого миру".

Він також зауважив, що Україна розраховує на незмінно плідну співпрацю з Польщею і особисто з Навроцьким.

Вибори у Польщі

Нагадаємо, у першому турі виборів, які відбулись 18 травня Рафал Тшасковський набрав 31,36% голосів, а Кароль Навроцький отримав 29,54%. Інші 11 кандидатів значно поступилися лідерам.

Нагадаємо, ключовим моментом у протистоянні між Тшасковським і Навроцьким стали дебати, які пройшли минулого тижня. Під час обговорення тем охорони здоров’я, міграційної політики та підтримки України, у польських медіа з’явилися підозри щодо можливого вживання наркотиків Навроцьким, що викликало гучний резонанс у суспільстві.

Як кандидати готувалися до другого туру виборів - читайте у матеріалі РБК-Україна "Скандали через Україну і "наркотики": все про президентські перегони в Польщі і хто фаворит".

Хто такий Навроцький та яка його позиція щодо України читайте в публікації "Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький: хто він і чому критикує Україну".

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Володимир Зеленський Польща Кароль Навроцький
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