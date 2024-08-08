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Сильные пожары возле ЗАЭС усугубляют проблемы для станции, - МАГАТЭ

Энергодар, Четверг 08 августа 2024 22:55
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Сильные пожары возле ЗАЭС усугубляют проблемы для станции, - МАГАТЭ Иллюстративное фото: возле ЗАЭС прошли сильные пожары (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Возле Запорожской атомной электростанции последнюю неделю наблюдаются сильные пожары. Они усугубляют проблемы, с которыми сталкивается ЗАЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Международного агентства по атомной энергии.

По информации МАГАТЭ, за последнюю неделю миссия агентства наблюдала несколько пожаров на различных расстояниях от ЗАЭС и близлежащих сел. На выходных пожар возникал под воздушными кабелями линии 750 киловольтов (кВ) "Днепровская" и резервной линии электропередач "Ферросплавная" 1330 кВ - это последние внешние линии электропередач, которые питают станцию.

В агентстве подчеркнули, что пожары создают риск потери внешнего электроснабжения ЗАЭС.

"Внешнее электроснабжение ЗАЭС остается уязвимым, и любая угроза работоспособности двух последних линий электропередачи вызывает крайнюю озабоченность", - отметил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он добавил, что необходимо принять меры для защиты двух последних линий электропередачи.

Ситуация на ЗАЭС

Напомним, безопасность Запорожской АЭС находится под ежедневной угрозой из-за того, что станцию еще в начала полномасштабной войны захватили российские оккупанты.

В частности, недавно стало известно о постепенном снижении уровня воды в пруду-охладителей ЗАЭС. В МАГАТЭ называли этот факт потенциальным источником беспокойства.

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Запорожская АЭС МАГАТЭ Пожар Война в Украине
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