Сильные пожары возле ЗАЭС усугубляют проблемы для станции, - МАГАТЭ
Возле Запорожской атомной электростанции последнюю неделю наблюдаются сильные пожары. Они усугубляют проблемы, с которыми сталкивается ЗАЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Международного агентства по атомной энергии.
По информации МАГАТЭ, за последнюю неделю миссия агентства наблюдала несколько пожаров на различных расстояниях от ЗАЭС и близлежащих сел. На выходных пожар возникал под воздушными кабелями линии 750 киловольтов (кВ) "Днепровская" и резервной линии электропередач "Ферросплавная" 1330 кВ - это последние внешние линии электропередач, которые питают станцию.
В агентстве подчеркнули, что пожары создают риск потери внешнего электроснабжения ЗАЭС.
"Внешнее электроснабжение ЗАЭС остается уязвимым, и любая угроза работоспособности двух последних линий электропередачи вызывает крайнюю озабоченность", - отметил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Он добавил, что необходимо принять меры для защиты двух последних линий электропередачи.
Ситуация на ЗАЭС
Напомним, безопасность Запорожской АЭС находится под ежедневной угрозой из-за того, что станцию еще в начала полномасштабной войны захватили российские оккупанты.
В частности, недавно стало известно о постепенном снижении уровня воды в пруду-охладителей ЗАЭС. В МАГАТЭ называли этот факт потенциальным источником беспокойства.
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