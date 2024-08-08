Сильные пожары возле ЗАЭС усугубляют проблемы для станции, - МАГАТЭ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Международного агентства по атомной энергии.

По информации МАГАТЭ, за последнюю неделю миссия агентства наблюдала несколько пожаров на различных расстояниях от ЗАЭС и близлежащих сел. На выходных пожар возникал под воздушными кабелями линии 750 киловольтов (кВ) "Днепровская" и резервной линии электропередач "Ферросплавная" 1330 кВ - это последние внешние линии электропередач, которые питают станцию.

В агентстве подчеркнули, что пожары создают риск потери внешнего электроснабжения ЗАЭС.

"Внешнее электроснабжение ЗАЭС остается уязвимым, и любая угроза работоспособности двух последних линий электропередачи вызывает крайнюю озабоченность", - отметил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он добавил, что необходимо принять меры для защиты двух последних линий электропередачи.