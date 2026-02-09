RU

Общество Образование Деньги Изменения

Сильные морозы возвращаются: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 9 февраля (Игорь Кузнецов, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине сегодня, 9 февраля, во всех регионах снова похолодает - днем ожидается до - 12 градусов мороза.

Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. В большинстве западных, южных и восточных областях небольшой снег, на остальной территории без осадков. На дорогах гололед.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Ожидается снижение температуры до 7-12° мороза днем; на Прикарпатье, юге и юго-востоке страны 3-8° мороза; на Закарпатье 1-6° тепла.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах гололед. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

По области температура днем 7-12° мороза, в Киеве 8-10° мороза.

Синоптики объявили в Украине I уровень опасности (желтый). Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

 

Прогнозы на февраль

По прогнозам синоптиков, погода в Украине в начале февраля будет по-настоящему холодной. Местами прогнозируют чрезвычайный мороз "красного" уровня, до -30 градусов.

Также синоптик спрогнозировала, когда ждать пик морозов и их ослабление.

Кроме того, метеорологи рассказали о климатических особенностях февраля и дали предварительный прогноз на 2026 год: средние и экстремальные температуры, количество осадков и ожидаемая погода - в пределах нормы или немного теплее.

ГидрометцентрПогода в УкраинеПогодаПогода в Киеве