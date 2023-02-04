Ожидать ли ранней весны: прогноз Укргидрометцентра

В ближайшие дни в Украине установится морозная погода. Ожидать ранней весной пока не стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Укргидрометцентра Наталью Птуху.

По ее словам, официальные прогнозы по весне появятся через неделю-две.

"Но могу лично сказать, что февраль достаточно интенсивный, температура снижается, морозы возвращаются, поэтому ожидать ранней весной сейчас не стоит", - сказала синоптик.

Птуха сообщила, что уже на этой неделе время от времени по территории Украины наблюдались небольшие осадки - мокрый снег в сочетании с дождем. В ночные часы практически по всей территории Украины была минусовая температура, но дневные часы местами сохранялась плюсовая температура.

"Начиная с этих выходных температура по всей Украине будет снижаться и снова приобретать морозные значения: морозы будут как ночью, так и в дневные часы. 5-6 февраля начинается понижение температуры: 5-10 градусов мороза в ночные часы и 0-6 мороза в дневные часы", - сказала она.