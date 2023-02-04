ua ru
Сб, 04 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ожидать ли ранней весны: прогноз Укргидрометцентра

Новина українською →
Украина, Суббота 04 февраля 2023 12:50
Ожидать ли ранней весны: прогноз Укргидрометцентра Фото: погода в Украине будет морозной в ближайшую неделю (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В ближайшие дни в Украине установится морозная погода. Ожидать ранней весной пока не стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Укргидрометцентра Наталью Птуху.

По ее словам, официальные прогнозы по весне появятся через неделю-две.

"Но могу лично сказать, что февраль достаточно интенсивный, температура снижается, морозы возвращаются, поэтому ожидать ранней весной сейчас не стоит", - сказала синоптик.

Птуха сообщила, что уже на этой неделе время от времени по территории Украины наблюдались небольшие осадки - мокрый снег в сочетании с дождем. В ночные часы практически по всей территории Украины была минусовая температура, но дневные часы местами сохранялась плюсовая температура.

"Начиная с этих выходных температура по всей Украине будет снижаться и снова приобретать морозные значения: морозы будут как ночью, так и в дневные часы. 5-6 февраля начинается понижение температуры: 5-10 градусов мороза в ночные часы и 0-6 мороза в дневные часы", - сказала она.

Ранее заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в комментарии РБК-Украина сказала, что холодный воздух с севера принесет в Украину похолодание и ночные морозы до 13 градусов . В то же время, после 12-13 февраля погода может измениться.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Гидрометцентр
NEWS
Мобилизация в Украине. Где и кто имеет право выдавать повестки: разъяснение ВСУ
Мобилизация в Украине. Где и кто имеет право выдавать повестки: разъяснение ВСУ
DAILY
Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина