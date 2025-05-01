"Сильное послание России". У Трампа раскрыли детали сделки о недрах с Украиной

В Белом доме отметили, что такая сделка "от начала и до конца" представляет собой совместное партнерство между двумя странами, от которого выиграют и США, и Украина.

"Это партнерство представляет собой экономическую заинтересованность Соединенных Штатов в обеспечении свободного, мирного и суверенного будущего Украины", - добавили там.

В частности, сотрудничество будет проявляться в сфере долгосрочного восстановления и модернизации на фоне масштабных разрушений, которые были вызваны вторжением России.

Детали сделки

В Белом доме рассказали, что в рамках сделки:

будет создан фонд, в который будет поступать 50% роялти, лицензионных платежей и других подобных выплат от проектов по добыче природных ресурсов в Украине;

деньги из фонда будут инвестировать в новые проекты в Украине, которые принесут долгосрочную прибыль как американскому, так и украинскому народу;

ресурсы фонда могут быть быстро направлены на экономический рост, создание рабочих мест и другие важные приоритеты развития Украины;

косвенно будет укрепляться частный сектор и создаваться более прочная и долговечная инфраструктура для долгосрочного успеха Украины.

партнерство будет контролироваться компанией с равным представительством трех украинских и трех американских членов совета директоров, которые будут совместно принимать решения о распределении ресурсов фонда;

партнерство также обеспечит высочайший уровень прозрачности и подотчетности, чтобы народ Украины и Соединенных Штатов мог пользоваться плодами восстановления Украины.

проекты в сфере природных ресурсов будут включать в себя добычу полезных ископаемых, углеводородов и развитие соответствующей инфраструктуры.

если Соединенные Штаты решат приобрести эти ресурсы для себя, им будет предоставлено право первого выбора - либо приобрести их, либо выбрать покупателя.

"Важно отметить, что это партнерство посылает России сильное послание - США заинтересованы и готовы поддерживать долгосрочный успех Украины. Ни одному государству, компании или лицу, финансировавшему или снабжавшему российскую военную машину, не будет позволено получать выгоду от восстановления Украины, включая участие в проектах, поддерживаемых ресурсами фонда", - подчеркнули в Белом доме.