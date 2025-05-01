"Сильне послання Росії". У Трампа розкрили деталі угоди про надра з Україною

Україна і США уклали історичну угоду про надра. Вона необхідна для відновлення довгострокового економічного успіху України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.
У Білому домі зазначили, що така угода "від початку і до кінця" являє собою спільне партнерство між двома країнами, від якого виграють і США, і Україна.
"Це партнерство являє собою економічну зацікавленість Сполучених Штатів у забезпеченні вільного, мирного і суверенного майбутнього України", - додали там.
Зокрема, співпраця проявлятиметься у сфері довгострокового відновлення та модернізації на тлі масштабних руйнувань, які були спричинені вторгненням Росії.
У Білому домі розповіли, що в рамках угоди:
"Важливо зазначити, що це партнерство надсилає Росії сильне послання - США зацікавлені та готові підтримувати довгостроковий успіх України. Жодній державі, компанії або особі, яка фінансувала або постачала російську військову машину, не буде дозволено отримувати вигоду від відбудови України, включно з участю в проєктах, що підтримуються ресурсами фонду", - наголосили в Білому домі.
Нагадаємо, перший віцепрем'єр, міністр економіки України Юлія Свириденко під час візиту до Вашингтона підписала зі США угоду про надра.
Країни працювали над документом кілька місяців. Як зазначив президент України Володимир Зеленський, тепер це рівноправна угода, яка відкриває можливості для інвестицій в Україну.
Детальніше про зміст угоди - в матеріалі РБК-Україна.
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