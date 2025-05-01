"Сильне послання Росії". У Трампа розкрили деталі угоди про надра з Україною

У Білому домі зазначили, що така угода "від початку і до кінця" являє собою спільне партнерство між двома країнами, від якого виграють і США, і Україна.

"Це партнерство являє собою економічну зацікавленість Сполучених Штатів у забезпеченні вільного, мирного і суверенного майбутнього України", - додали там.

Зокрема, співпраця проявлятиметься у сфері довгострокового відновлення та модернізації на тлі масштабних руйнувань, які були спричинені вторгненням Росії.

Деталі угоди

У Білому домі розповіли, що в рамках угоди:

буде створено фонд, до якого надходитиме 50% роялті, ліцензійних платежів та інших подібних виплат від проєктів із видобутку природних ресурсів в Україні;

гроші з фонду інвестуватимуть у нові проєкти в Україні, які принесуть довгостроковий прибуток як американському, так і українському народу;

ресурси фонду можуть бути швидко спрямовані на економічне зростання, створення робочих місць та інші важливі пріоритети розвитку України;

опосередковано зміцнюватиметься приватний сектор і створюватиметься міцніша і довговічніша інфраструктура для довгострокового успіху України.

партнерство буде контролюватися компанією з рівним представництвом трьох українських і трьох американських членів ради директорів, які будуть спільно ухвалювати рішення про розподіл ресурсів фонду;

партнерство також забезпечить найвищий рівень прозорості та підзвітності, щоб народ України та Сполучених Штатів міг користуватися плодами відновлення України.

проєкти у сфері природних ресурсів включатимуть у себе видобуток корисних копалин, вуглеводнів і розвиток відповідної інфраструктури.

якщо Сполучені Штати вирішать придбати ці ресурси для себе, їм буде надано право першого вибору - або придбати їх, або обрати покупця.

"Важливо зазначити, що це партнерство надсилає Росії сильне послання - США зацікавлені та готові підтримувати довгостроковий успіх України. Жодній державі, компанії або особі, яка фінансувала або постачала російську військову машину, не буде дозволено отримувати вигоду від відбудови України, включно з участю в проєктах, що підтримуються ресурсами фонду", - наголосили в Білому домі.