ua ru
Вт, 23 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Силы спецопераций рассказали о вылазке на левобережье Херсонской области

Новина українською →
Вторник 23 мая 2023 19:24
Силы спецопераций рассказали о вылазке на левобережье Херсонской области Иллюстративное фото: Силы спецопераций рассказали о вылазке на левобережье Херсонской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные провели успешную вылазку на левобережье Херсонской области, в ходе которой они обнаружили вражеские позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил специальных операций.

В ССО отметили, что группа воинов морского центра сил спецназначения высадилась в районе левого берега для выполнения задания по наведению и корректировке артиллерии.

Благодаря работе бойцов ССО артиллерия нанесла потери врагу. Но россияне, пытаясь вычислить группу украинских защитников, начали обстрел побережья. Тогда обломки повредили одну из лодок.

Ее бойцы ССО решили взять на буксир во время отхода. Лодку хотят починить.

Оккупация Херсонской области

Стоит заметить, что только в ноябре 2022 года украинские защитники смогли освободить правобережную часть Херсонской области от россиян. Левобережье продолжает находится под контролем врага.

При этом украинские разведчики, несмотря на то, что россияне заминировали побережье, иногда совершают вылазки на временно оккупированную часть Херсонской области. Ранее видео одного из рейдов показывало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днипро Херсонская область Война России против Украины
NEWS
Мирного договора не будет. Подоляк рассказал, как Украина видит завершение войны с РФ
Мирного договора не будет. Подоляк рассказал, как Украина видит завершение войны с РФ
DAILY
Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром