В Одессе во время тревоги прогремел взрыв
Взрыв в Одессе прогремел в воскресенье вечером, 21 мая. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Спикера Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что ситуация в городе под контролем.
"Ситуация полностью под контролем. Силы обороны на определенных позициях", - заявил он в Telegram.
В то же время он призвал жителей города не игнорировать тревогу в области.
Одесская область
Одесская область с начала полномасштабного вторжения Росси в Украину не была оккупирована, однако являлась одной из главных целей оккупантов для получения преимущества в Черном море.
Одесса, как и населенные пункты области, которые находятся на берегу, неоднократно обстреливались оккупантами с акватории Черного моря.
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