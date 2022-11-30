Украина ожидает дополнительные поставки американских систем ПВО до конца года

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы Офиса президента Украины Андрея Ермака для Financial Times .

По его словам, администрации президента США Джо Байдена заявили, что дополнительные поставки средств ПВО "возможны к концу года".

"Наши партнеры точно знают, что нам будет необходимо сегодня, на следующей неделе, в следующем месяце. Однако мы по-прежнему обсуждаем с ними ряд вопросов, которые, как мы считаем, требуется решить. Я говорю о танках, о ракетах большой дальности, о самолетах и, конечно, о ПВО", - сказал Ермак.

Как указывает издание, администрация Байдена срочно корректирует свои планы, чтобы сделать приоритетом отправку на Украину генераторов и средств ПВО, включая ракеты для зенитных ракетных комплексов NASAMS.

"Речь может идти частично о поставках средств ПВО, которые мы можем передать прямо сейчас, и частично о тех, которые можно будет отправить позднее, и сейчас мы изучаем все возможные варианты", - заявил изданию представитель Пентагона.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ пытается перегрузить и истощить запасы украинского ПВО. Ради этого россияне усиливают свои ракетные удары по Украине.

Страны НАТО на саммите альянса в Бухаресте ведут дискуссию по поводу возможных поставок Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.