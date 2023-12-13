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Силы ПВО сбили все ракеты, которыми Россия атаковала столицу, - КГВА

Фото: силы ПВО ликвидировали все ракеты, которые РФ выпустила по Киеву (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили все вражеские ракеты, которыми российский агрессор атаковал Киев в ночь на 13 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА в Telegram.

Отмечается, что агрессор запустил ракеты примерно в три часа ночи, скорее всего с северо-восточного направления. Силами и средствами ПВО все они были уничтожены.

Однако в результате работы ПВО, в трех левобережных районах города произошло падение обломков, которые повредили дома, травмировали людей и спровоцировали пожары.

Последствия падения обломков ракет

В Дарницком районе возникло возгорание частного дома на площади 400 м2.

В Днепровском районе произошло возгорание балкона на 7 этаже девятиэтажного жилого дома, повреждение фасада и окон дома, загорелись 4 авто во дворе дома. Проводилась эвакуация жителей. Пострадавшие получили преимущественно резаные раны и получили первую медицинскую помощь.

Также в этом районе произошло возгорание частного дома на площади 2 м2.

В Деснянском районе зафиксировано падение обломков на открытой местности и на проезжей части.

Согласно последним данным, в результате атаки пострадали 45 человек, среди них 2 детей. 18 пострадавших были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, 27 получили помощь на месте.

Обстрел Киева 13 декабря

В среду, 13 декабря, около 3:00 в Киеве прозвучало около 10 мощных взрывов. После этого в городе объявили тревогу, а Воздушные Силы ВСУ сообщили о ракетной опасности в Киевской и Черниговской областях.

В результате падения обломков сбитых ПВО ракет возникли пожары в Днепровском, Деснянском и Дарницком районах.

В мэрии показали масштабный пожар в одном из районов столицы.

Подробности ночной атаки РФ на Киев - читайте в спецматериале РБК-Украина.

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