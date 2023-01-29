В Луганской области пограничники сбили российский дрон. Оккупанты с помощью него вели разведку украинских позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГПСУ.

"В секторе прикрытия одного из подразделений противодействия БПЛА был обнаружен полет вражеского беспилотника, который шпионил по нашим позициям. Оператор по антидроновому ружью попал в канал управления дроном, тот потерял управляемость и упал", - говорится в сообщении.

Фото: пограничники сбили вражеский дрон-шпион в Луганской области (https://t.me/DPSUkr)

Напомним, что всего с начала полномасштабной войны россияне уже потеряли в Украине около 1947 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Также мы писали о том, что в пограничники сбили российский дрон в Харьковской области, вражеский БПЛА наводил российские удары.

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