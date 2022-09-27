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Оккупанты выпустили по Запорожью 10 ракет

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Запорожье, Вторник 27 сентября 2022 09:41
Оккупанты выпустили по Запорожью 10 ракет Фото: Оккупанты выпустили по Запорожью 10 ракет (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупационные войска выпустили десять ракет по Запорожью. В частности, выпущенные ракеты попали в объекты инфраструктуры областного центра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Запорожской ОВА Александра Старуха в Telegram.

Оккупанты наносили удары ракетами С300.

"На местах поражений возникли пожары. Там работают спасатели. Повреждена линия электропередач. Профильные службы уже восстанавливают сеть", - сообщил Старух.

По предварительной информации, пострадавших нет.

"Враг почти каждый день атакует город. Надо быть максимально осторожным. Правила безопасности спасают жизнь. Заботимся друг о друге", - добавил глава ОВА.

Фото: Оккупанты выпустили по Запорожью 10 ракет (t.me/starukhofficial)

Напомним, в ночь на 27 сентября боевики нанесли ракетные удары по Запорожью.

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Запорожье Война России против Украины ракетный удар
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