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Угрозы - актуальны. Стало известно, сколько кораблей держит Россия в Черном море

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Среда 09 ноября 2022 03:35
Угрозы - актуальны. Стало известно, сколько кораблей держит Россия в Черном море Фото: Россия держит в Черном море 8 боевых кораблей (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Олег Васкив

Россия держит на боевом дежурстве в Черном море 8 кораблей. Среди них нет носителей "Калибров".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Украинские военные отметили, что вражеские суда укрываются вдоль южного побережья Крыма.

"Носители крылатых ракет - в пунктах базирования. На боевом дежурстве ни одного не зафиксировано", - указали в ОК "Юг".

Наши воины подчеркнули, что РФ продолжает применять ракеты разных систем, ударные дроны и другие средства огневого поражения по объектам критической инфраструктуры и прилегающим к линии фронта территориальным громадам.

"Временное снижение вражеской активности - не повод расслабляться. Следует помнить, что война продолжается, враг коварен, а угрозы - актуальны. Не подвергайте себя опасности, будьте всегда готовы оперативно отреагировать на сигнал воздушной тревоги", - добавили военные.

Напомним, ВСУ на юге уничтожили 4 танка и мощно ударили по системам ПВО россиян.

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