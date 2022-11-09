Угрозы - актуальны. Стало известно, сколько кораблей держит Россия в Черном море
Россия держит на боевом дежурстве в Черном море 8 кораблей. Среди них нет носителей "Калибров".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Украинские военные отметили, что вражеские суда укрываются вдоль южного побережья Крыма.
"Носители крылатых ракет - в пунктах базирования. На боевом дежурстве ни одного не зафиксировано", - указали в ОК "Юг".
Наши воины подчеркнули, что РФ продолжает применять ракеты разных систем, ударные дроны и другие средства огневого поражения по объектам критической инфраструктуры и прилегающим к линии фронта территориальным громадам.
"Временное снижение вражеской активности - не повод расслабляться. Следует помнить, что война продолжается, враг коварен, а угрозы - актуальны. Не подвергайте себя опасности, будьте всегда готовы оперативно отреагировать на сигнал воздушной тревоги", - добавили военные.
Напомним, ВСУ на юге уничтожили 4 танка и мощно ударили по системам ПВО россиян.
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