В Хмельницкой области прозвучали взрывы, сообщают о работе ПВО
В Хмельницкой области прозвучала серия взрывов сегодня ночью, 18 сентября, во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
В официальных источниках о причинах и последствиях взрывов не сообщается. В Воздушных силах ВСУ ранее предупредили об ракетной угрозе в регионе.
Отметим, что жителей области до окончания воздушной тревоги просят находиться в укрытиях, или по возможности соблюдать правило "двух стен".
В Хмельницкой ОВА сообщили о работе ПВО
Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин заявил, что в регионе работала ПВО.
"В области были слышны взрывы. Работает ПВО. Более подробная информация позже", - говорится в сообщении Тюрина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.