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В Хмельницкой области прозвучали взрывы, сообщают о работе ПВО

Понедельник 18 сентября 2023 05:58
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В Хмельницкой области прозвучали взрывы, сообщают о работе ПВО Фото: в Хмельницкой области прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Хмельницкой области прозвучала серия взрывов сегодня ночью, 18 сентября, во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

В официальных источниках о причинах и последствиях взрывов не сообщается. В Воздушных силах ВСУ ранее предупредили об ракетной угрозе в регионе.

Отметим, что жителей области до окончания воздушной тревоги просят находиться в укрытиях, или по возможности соблюдать правило "двух стен".

В Хмельницкой ОВА сообщили о работе ПВО

Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин заявил, что в регионе работала ПВО.

"В области были слышны взрывы. Работает ПВО. Более подробная информация позже", - говорится в сообщении Тюрина.

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