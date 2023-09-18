В Хмельницкой области прозвучали взрывы, сообщают о работе ПВО

В Хмельницкой области прозвучала серия взрывов сегодня ночью, 18 сентября, во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

В официальных источниках о причинах и последствиях взрывов не сообщается. В Воздушных силах ВСУ ранее предупредили об ракетной угрозе в регионе.

Отметим, что жителей области до окончания воздушной тревоги просят находиться в укрытиях, или по возможности соблюдать правило "двух стен".

В Хмельницкой ОВА сообщили о работе ПВО

Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин заявил, что в регионе работала ПВО.

"В области были слышны взрывы. Работает ПВО. Более подробная информация позже", - говорится в сообщении Тюрина.