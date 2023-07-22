ua ru
Сб, 22 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия ночью атаковала Кировоградскую область дронами, сработала ПВО

Новина українською →
Кропивницкий, Суббота 22 июля 2023 09:00
Россия ночью атаковала Кировоградскую область дронами, сработала ПВО Фото: РФ ночью атаковала Кировоградскую область дронами (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в ночь на 22 июля атаковали Кировоградскую область дронами. В регионе сработала противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Кировоградской ОВА Андрея Райковича в Telegram.

"Сегодня ночью российский агрессор снова атаковал Кировоградскую область дронами. Работала ПВО", - отметил он.

По данным ОВА, в результате атаки нет жертв и травмированных, как и разрушений.

Ночная воздушная тревога

Этой ночью в восточных, части центральных и южных областей снова звучала воздушная тревога. Военные предупреждали о возможных ударах противника.

Так, в Кропивницком ночью прогремели взрывы, а жителей просили находиться в укрытиях.

Также в Днепропетровской области этой ночью сбили один вражеский беспилотник, вероятно, "Шахед".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кропивницкая область атака дронов дрони ПВО Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Выезд из Украины под запретом. Что ждет мужчин за незаконное пересечение границы
Выезд из Украины под запретом. Что ждет мужчин за незаконное пересечение границы
DAILY
Юрий Игнат: F-16 может приблизить процент сбития ракет и дронов над Украиной к ста
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: F-16 может приблизить процент сбития ракет и дронов над Украиной к ста