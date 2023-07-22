Россия ночью атаковала Кировоградскую область дронами, сработала ПВО

Российские оккупанты в ночь на 22 июля атаковали Кировоградскую область дронами. В регионе сработала противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Кировоградской ОВА Андрея Райковича в Telegram.

"Сегодня ночью российский агрессор снова атаковал Кировоградскую область дронами. Работала ПВО", - отметил он.

По данным ОВА, в результате атаки нет жертв и травмированных, как и разрушений.

Ночная воздушная тревога

Этой ночью в восточных, части центральных и южных областей снова звучала воздушная тревога. Военные предупреждали о возможных ударах противника.

Так, в Кропивницком ночью прогремели взрывы, а жителей просили находиться в укрытиях.

Также в Днепропетровской области этой ночью сбили один вражеский беспилотник, вероятно, "Шахед".

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