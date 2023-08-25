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Силы ПВО ночью в небе Днепропетровской области сбили БПЛА и ракету

Фото: ПВО сбила ракету и дрон в небе Днепропетровской области (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные в небе Днепропетровской области уничтожили ракету и беспилотник сегодня ночью, 25 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Ночью защитники ПВК "Восток" уничтожили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник. Также наша ПВО сбила ракету. Обломки повредили частный дом и газопровод в Грушевской громаде", - заявил глава ОВА.

По его словам, к счастью, в результате падения обломков дрона и ракеты обошлось без погибших и пострадавших.

Ракетные удары по Днепру

Российские войска часто пытаются обстреливать Днепропетровскую область. Так, в ночь на 24 августа во время воздушной тревоги в Днепре прогремели взрывы, также сообщалось о работе ПВО в регионе.

Ранее Лысак сообщал, что в результате обстрела пострадали семь человек, кроме этого, поврежден десяток различных объектов. В частности, банк, заправка, гостиница, агрофирма, производство мебели, админздание, также изуродованы 15 киосков.

Кроме этого, вражеская ракета разрушила два жилых дома, 3 автобуса и несколько авто, повредила контактную троллейбусную сеть, водо- и газопроводы.

 

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