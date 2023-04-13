Силы ПВО будут делать все возможное, чтобы россияне не помешали нам отпраздновать Пасху, - Наев

"В настоящее время украинская система противовоздушной обороны имеет очень высокий класс готовности. Об этом свидетельствует то, что процент воздушных целей, которые уничтожают наши силы и средства, намного превышает показатели других военных конфликтов прошлого", - сказал он.

Наев отметил, что Россия может осуществить ракетные обстрелы в любой день, поэтому для этого, в частности, должны быть готовы системы ПВО.

"Враг не оставил свои коварные замыслы, но главное - мы готовы к нивелированию его действий и уменьшению его попаданий. Будем делать все для того, чтобы он не помешал нам отпраздновать Пасху", - сказал командующий Объединенными Силами ВСУ.

Напомним, на Пасху по всей Украине усилят меры безопасности.

РБК-Украина также сообщало о продолжительности комендантского часа в разных областях Украины на Пасху.

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