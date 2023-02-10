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Силы ПВО показали, как сбивали вражеский дрон-камикадзе (видео)

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Киев, Пятница 10 февраля 2023 18:42
Силы ПВО показали, как сбивали вражеский дрон-камикадзе (видео) Фото: Силы ПВО показали, как сбивали вражеский дрон-камикадзе (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинская ПВО хорошо отработала 10 февраля во время массированного обстрела РФ. Видео сбивания одного из вражеских дронов-камикадзе опубликовали военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Сбивание вражеского дрона-камикадзе противовоздушной обороной Днепровской зенитной ракетной бригады Воздушное командование "Восток" 10.02.2023", - говорится в сообщении под видео.

Напомним, российские оккупанты выпустили 71 крылатую ракету во время сегодняшней массированной атаки по Украине. Силы ПВО уничтожили 61 из них.

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