Сили ППО показали, як збивали ворожий дрон-камікадзе (відео)

Українська ППО добре відпрацювала 10 лютого під час масованого обстрілу РФ. Відео збиття одного з ворожих дронів-камікадзе опублікували військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Збиття ворожого дрона-камікадзе протиповітряною обороною Дніпровської зенітної ракетної бригади Повітряне командування "Схід" 10.02.2023", -йдеться у дописі під відео.

Нагадаємо, російські окупанти випустили 71 крилату ракету під час сьогоднішньої масованої атаки по України. Сили ППО знищили 61 з них.

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