Силы обороны освободили село Малые Щербаки на Запорожском направлении

Украинские военные вернули под контроль населенный пункт Малые Щербаки на Запорожском направлении.
Как сообщает РБК-Украина, соответствующее видео опубликовал 24 отдельный штурмовой батальон "Айдар" в соцсетях.
Отмечается, что подразделения "Айдара" совместно с 33 отдельным штурмовым полком подняли в населенном пункте украинский флаг.
"Этот успех - результат четкого взаимодействия, решимости и слаженной работы подразделений. Каждый подобный шаг - это еще одна страница нашей борьбы, которая продолжается каждый день, несмотря на усталость, риски и потери", - подчеркнули бойцы.
Малые Щербаки лежат вдоль линии Каменское - Орехов. В начале лета российские войска продвинулись к этому населенному пункту, после чего он находился в серой зоне или под контролем противника.
Напомним, на днях украинские воины провели успешную штурмовую операцию в селе Сичневое на Днепропетровщине, уничтожив около 50 российских оккупантов и взяв в плен еще 8.
По данным Генштаба, всего за прошедшие сутки зафиксировано 203 боевых столкновения. На Покровском направлении наши защитники остановили 58 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Новониколаевка, Новопавловка, Уют, Бойковка, Федоровка, Шахово, Сухецкое, Мирноград, Красный Лиман, Миролюбовка, Новоэкономичное, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в направлении населенного пункта Покровск.