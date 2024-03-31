Силы обороны пресекли очередную попытку прорыва российской ДРГ, - Генштаб

В военном командовании уточнили, что вражеские диверсанты хотели прорваться в районе поселка Старая Гута.

"Наши подразделения пресекли попытку проникновения ДРГ противника в районе населенного пункта Старая Гута Сумской области", - говорится в заявлении Генштаба.

Также отмечается, что этот поселок в течение текущих суток подвергался артиллерийским и минометным обстрелам со стороны захватчиков.

В сводке указывается, что на Сиверском и Слобожанском направлениях в приграничных районах до сих пор фиксируется присутствие войск РФ. Также враг проводит диверсионно-разведывательную деятельность.

Российские ДРГ

Напомним, ранее в Сумской области пограничники вместе с бойцами Сил обороны помешали трем попыткам проникновения ДРГ врага вглубь Украины. Это произошло 17 марта.

Как рассказывал бывший командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев, на территории России враг удерживает группировку общей численностью 20 тысяч человек, которые постоянно ведут разведку и обстреливают приграничные районы. В частности, активно наращивают инженерно-фортификационное оборудование местности.

По словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, враг продолжает использовать диверсантов, которые пытаются зайти на нашу территорию. Самым активным направлением для ДРГ остается Сумская область. Впрочем, случаи их разоблачения не прекращаются в Харьковской и Черниговской областях.

Добавим, 14 марта спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что ситуация на границе с Беларусью полностью контролируется. В то же время остается угроза со стороны ДРГ с территории России.