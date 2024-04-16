Атака "Шахедов". В Хмельницкой области были слышны взрывы

В Хмельницкой области в ночь на 16 апреля прогремели взрывы во время воздушной тревоги, объявленной из-за вражеских дронов-камикадзе типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне. Хмельницький ".

Отмечается, что взрывы были слышны в регионе около 02:37.

Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ сообщали о фиксации движения ударных беспилотников противника в сторону Хмельницкой области, они двигались, в частности, с воздушного пространства Винницкой области.

"Группа "Шахедов" из Винницкой области на Хмельницкую область!" - говорилось в объявлении военных еще в 00:57.

В хмельницких пабликах писали о работе ПВО в области. В мониторинговых группах отмечали, что "Шахеды" российских оккупантов летели в сторону Староконстантинова.

Атаки РФ по Украине с использованием "Шахедов"

Напомним, российские оккупанты регулярно запускают по Украине свои ударные беспилотники. Посредством такого вооружения враг пытается атаковать гражданскую инфраструктуру страны.

Так, очередную атаку "Шахедов" захватчики устроили по Украине вечером 15 апреля. Вражеские ударные беспилотники сначала фиксировались на юге страны, но впоследствии воздушная тревога расширилась в другие области.

Также сообщалось о работе противовоздушной обороны по "Шахедах" врага.