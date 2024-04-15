Россияне запустили "Шахеды" по Украине: работает ПВО

Российские оккупанты сегодня, 15 апреля, вечером в очередной раз запустили дроны-камикадзе "Шахед" по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram и Силы обороны юга в Telegram .

По информации военных, две группы российских дронов заметили на севере Херсонской области.

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

Одна из них летит в сторону Днепропетровской области, а вторая - в сторону севера Николаевской области, курсом на северо-запад.

При этом Силы обороны юга уточнили, что по дронам идет боевая работа. Военные призвали мирных жителей находится в укрытиях и не препятствовать работе ПВО.

Обновлено 21:55

В Воздушных силах уточнили информацию о "Шахедах":