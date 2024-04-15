Россияне запустили "Шахеды" по Украине: работает ПВО
Российские оккупанты сегодня, 15 апреля, вечером в очередной раз запустили дроны-камикадзе "Шахед" по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram и Силы обороны юга в Telegram.
По информации военных, две группы российских дронов заметили на севере Херсонской области.
Фото: карта воздушных тревог (скриншот)
Одна из них летит в сторону Днепропетровской области, а вторая - в сторону севера Николаевской области, курсом на северо-запад.
При этом Силы обороны юга уточнили, что по дронам идет боевая работа. Военные призвали мирных жителей находится в укрытиях и не препятствовать работе ПВО.
Обновлено 21:55
В Воздушных силах уточнили информацию о "Шахедах":
- группа дронов в Днепропетровской области движется на север;
- беспилотники на востоке Кировоградской области - в сторону Днепропетровской области;
- новая группа "Шахедов" на севере Херсонской области курсом на Николаевскую область;
- новая группа дронов с юга курсом на Николаевскую область.
Атаки дронов
Напомним, российские оккупанты регулярно запускают по Украине свои ударные беспилотники. При помощи такого вооружения враг пытается атаковать гражданскую инфраструктуру страны.
14 апреля только по Харьковской области пытались ударить 10 "Шахедами". Все вражеские цели удалось сбить противовоздушной обороне.
Дроны враг запускал с территории Курской области.
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