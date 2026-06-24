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Силы обороны уничтожили более 60 тысяч тонн боеприпасов на арсенале Балтийского флота РФ

15:35 24.06.2026 Ср
1 мин
Зеленский рассказал о результатах дальнобойных санкций
aimg Татьяна Степанова
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

В результате ударов по территории России украинским силам удалось ликвидировать более 60 тысяч тонн боеприпасов на арсенале Балтийского флота вблизи Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский заслушал доклад руководителя ГУР Олега Иващенко. Обсудили выполнение плана дальнобойных санкций против России за эту войну и шагов, необходимых для приближения мира.

"В частности, среди недавних результативных поражений на территории оккупанта стоит отметить ликвидацию более 60 тысяч тонн боеприпасов на арсенале Балтийского флота неподалеку от Петербурга", - сообщил президент.

Кроме того, анализ, проведенный военной разведкой, подтвердил достижение необходимых целей по перечню российских военных производств.

Силы обороны Украины поразили российские предприятия, производящие радиоэлектронику и другие критические компоненты для нужд российской армии.

Последние удары по объектам РФ

Напомним, в ночь на 24 июня СБУ провела спецоперацию в оккупированном Крыму . Под удар попали системы ПВО у Керчи и инфраструктура двух военных аэродромов - "Саки" и "Гвардейское".

Также в эту ночь дроны Сил беспилотных систем поразили главную электроподстанцию Севастополя.

Кроме того, украинские дроны поразили Оренбургский газоперерабатывающий завод и единственный в России гелиевый завод.

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