Силы обороны уничтожили более 60 тысяч тонн боеприпасов на арсенале Балтийского флота РФ

В результате ударов по территории России украинским силам удалось ликвидировать более 60 тысяч тонн боеприпасов на арсенале Балтийского флота вблизи Санкт-Петербурга.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
Зеленский заслушал доклад руководителя ГУР Олега Иващенко. Обсудили выполнение плана дальнобойных санкций против России за эту войну и шагов, необходимых для приближения мира.
"В частности, среди недавних результативных поражений на территории оккупанта стоит отметить ликвидацию более 60 тысяч тонн боеприпасов на арсенале Балтийского флота неподалеку от Петербурга", - сообщил президент.
Кроме того, анализ, проведенный военной разведкой, подтвердил достижение необходимых целей по перечню российских военных производств.
Силы обороны Украины поразили российские предприятия, производящие радиоэлектронику и другие критические компоненты для нужд российской армии.
Напомним, в ночь на 24 июня СБУ провела спецоперацию в оккупированном Крыму . Под удар попали системы ПВО у Керчи и инфраструктура двух военных аэродромов - "Саки" и "Гвардейское".
Также в эту ночь дроны Сил беспилотных систем поразили главную электроподстанцию Севастополя.
Кроме того, украинские дроны поразили Оренбургский газоперерабатывающий завод и единственный в России гелиевый завод.