Сили оборони знищили понад 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту РФ

Зеленський заслухав доповідь керівника ГУР Олега Іващенка. Обговорили виконання плану далекобійних санкцій проти Росії за цю війну та кроків, що необхідні для наближення миру.

"Зокрема, серед нещодавніх результативних уражень на території окупанта варто відзначити ліквідацію більш ніж 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту неподалік Петербурга", - повідомив президент.

Окрім цього, аналіз, що був проведений воєнною розвідкою, підтвердив досягнення необхідних цілей із переліку російських воєнних виробництв.

Сили оборони України влучно уразили російські підприємства, які виробляють радіоелектроніку та інші критичні компоненти для потреб російської армії.