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Превращают пушки в "сопилки". ВСУ уничтожили артиллерию россиян на ключевом направлении

Воскресенье 23 февраля 2025 14:05
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Превращают пушки в "сопилки". ВСУ уничтожили артиллерию россиян на ключевом направлении Фото: Украинские дроны поражают вражеские гаубицы (GeneralStaff.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Беспилотники ВСУ нанесли удар по вражеской артиллерии на одном из ключевых направлений. Они уничтожили четыре российские гаубицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Пограничное подразделение беспилотных авиационных систем "Феникс" успешно уничтожило вражескую артиллерию на одном из ключевых направлений.

Операторы БПЛА обнаружили и поразили две пушки-гаубицы Д-20 и две гаубицы Д-30, нанеся значительный ущерб технике противника.

Процесс уничтожения происходил путем прожигания дыр в стволах пушек с помощью специализированных дронов.

Поврежденные таким образом стволы делают невозможным дальнейшее использование техники без замены детали, которая является очень дефицитной на фоне боевых действий.

Этот эффективный метод позволяет значительно уменьшить боевую способность российской артиллерии, ослабляя ее огневую мощь на фронте.

Ситуация на фронте

Украинские защитники продолжают сдерживать наступательные действия российских войск. На Покровском направлении за минувшие сутки остановлено 34 атаки противника вблизи Водяного Второго, Новоторецкого, Елизаветовки, Проминя, Даченского, Котлиного, Удачного, Новоалександровки, Андреевки и Улаклы. Враг активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Харьковском направлении зафиксировано пять атак в районах Волчанска, Фиголевки, Двуречной и Западного. На Купянском направлении продолжается активное противостояние, за сутки произошло три атаки у Загрызово.

Ожесточенные бои продолжаются и на Лиманском направлении, где оккупанты 13 раз пытались прорвать оборону вблизи Ивановки, Колодязов, Ямполовки и в Серебрянском лесу.

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