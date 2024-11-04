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В ВМС рассказали, сколько кораблей РФ находится в Черном море и какой залп "Калибров"

Понедельник 04 ноября 2024 07:30
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В ВМС рассказали, сколько кораблей РФ находится в Черном море и какой залп "Калибров" Фото: корабль РФ в море (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

Российская Федерация продолжает держать в Черном море один ракетоноситель "Калибров". Его возможный максимальный залп до 4 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.

В то же время, по состоянию на 06:00, в Азовском море вражеские судна отсутствуют. Однако зафиксирован один вражеский корабль в Средиземном море, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю - 3 судна, которые продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю - 5 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили в ВМС.

В ВМС рассказали, сколько кораблей РФ находится в Черном море и какой залп &quot;Калибров&quot;

Напомним, что российские корабли отсутствовали в Черном море более двух недель. Последний раз военные фиксировали вражеские судна 19 октября, но тогда они были без "Калибров".

Уже 2 ноября, в акватории Черного моря вновь появился один ракетоноситель. По состоянию на сегодня, ВМС фиксируют его уже третий день подряд.

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