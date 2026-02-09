Силы обороны зачистили Чугуновку на Харьковщине от россиян и установили флаг (видео)

По информации военных, российские захватчики попытались незаметно проникнуть через боевые порядки защитников в районе села Чугуновка, воспользовавшись сложными погодными условиями.

Впрочем, передвижение группы противника было вовремя замечено с помощью разведывательных дронов.

"Несмотря на непогоду, операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов своевременно обнаружили вражескую группу", - говорится в сообщении.

Для вытеснения россиян была привлечена стрелковая специализированная рота "Шквал", которая провела операцию по зачистке населенного пункта. В результате столкновения часть оккупантов сдалась в плен.

Также в Чугуновке Силы обороны установили украинский флаг.

"Населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины", - отметили защитники.

Что известно о селе Чугуновка

Чугуновка расположена в Купянском районе Харьковской области, примерно в 500 метрах от российско-украинской границы.

К югу от села проходит "серая зона" - территория активных боевых действий с неопределенным контролем, а за ней расположены оккупированные россиянами районы.