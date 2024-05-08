Более 900 окупантов и 30 артсистем: Генштаб ВСУ обновил потери росармии в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 970 российских окупантов, таким образом общие потери росармии в личном составе с начала полномасштабного вторжения составили уже около 477 430 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 13 танков, 19 ББМ и 30 артсистем врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 477 430 (+970) человек ликвидировано;
- танков – 7418 (+13) ед.;
- боевых бронированных машин – 14246 (+19) ед;
- артиллерийских систем – 12317 (+30) ед.;
- РСЗО – 1057 ед.;
- средства ПВО – 792 ед.;
- самолетов – 349 ед.;
- вертолетов – 325 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9728 (+11) ед.;
- крылатые ракеты – 2151 (+2) ед.;
- корабли/катера - 26 ед;
- подводные лодки – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 16549 (+40) ед;
- специальная техника – 2019 (+2) ед.
Напомним, Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что на фронте в течение суток было зафиксировано 84 боевых столкновения. Наиболее горячо было на Авдеевском направлении – наши защитники отразили 27 атак оккупантов.
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