ua en ru
Ср, 08 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Более 900 окупантов и 30 артсистем: Генштаб ВСУ обновил потери росармии в Украине

Среда 08 мая 2024 07:52
UA EN RU
Более 900 окупантов и 30 артсистем: Генштаб ВСУ обновил потери росармии в Украине Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 970 российских окупантов, таким образом общие потери росармии в личном составе с начала полномасштабного вторжения составили уже около 477 430 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 13 танков, 19 ББМ и 30 артсистем врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 477 430 (+970) человек ликвидировано;
  • танков – 7418 (+13) ед.;
  • боевых бронированных машин – 14246 (+19) ед;
  • артиллерийских систем – 12317 (+30) ед.;
  • РСЗО – 1057 ед.;
  • средства ПВО – 792 ед.;
  • самолетов – 349 ед.;
  • вертолетов – 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9728 (+11) ед.;
  • крылатые ракеты – 2151 (+2) ед.;
  • корабли/катера - 26 ед;
  • подводные лодки – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 16549 (+40) ед;
  • специальная техника – 2019 (+2) ед.

Более 900 окупантов и 30 артсистем: Генштаб ВСУ обновил потери росармии в Украине

Напомним, Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что на фронте в течение суток было зафиксировано 84 боевых столкновения. Наиболее горячо было на Авдеевском направлении – наши защитники отразили 27 атак оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Генштаб ВСУ
NEWS
Россия атаковала три украинских ТЭС: серьезно повреждено оборудование
Россия атаковала три украинских ТЭС: серьезно повреждено оборудование
DAILY
Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену