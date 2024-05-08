Более 900 окупантов и 30 артсистем: Генштаб ВСУ обновил потери росармии в Украине

Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 970 российских окупантов, таким образом общие потери росармии в личном составе с начала полномасштабного вторжения составили уже около 477 430 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 13 танков, 19 ББМ и 30 артсистем врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Напомним, Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что на фронте в течение суток было зафиксировано 84 боевых столкновения. Наиболее горячо было на Авдеевском направлении – наши защитники отразили 27 атак оккупантов.

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