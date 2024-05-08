Ситуация на фронте сегодня 8 мая

Украинские воины отбили атаки россиян на левобережье Днепра и возле Синьковки в Харьковской области. Также воины поразили три средства ПВО противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

В течение суток зафиксировано 121 боевое столкновение. В общем, враг нанес 59 ракетных и 55 авиационных ударов, совершил 84 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белый Колодец, Старый Салтов и Лукьянке Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Блешня, Михальчина-Слобода и Мостки Черниговской области; Прогресс, Искрисковщина, Басовка и Запселье Сумской области.

На Купянском направлении нашими воинами отражено 7 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Петропавловка, Степная Новоселовка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 9 атак в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Новолюбовка и Серебрянское лесничество Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское Луганской области; Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражена 21 атака в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Андреевка, Верхнекаменское, Новый, Ивановское и Клещиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр, Дружба, Северное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности Орехово-Васильевка, Григорьевка, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 35 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Евгеновка, Сокол, Новопокровское, Семеновка, Уманское, Нетайлово и Невельское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Новоселовка Первая, Карловка и Московское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новоалександровка, Сокол, Новопокровское и Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Парасковиевка и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 6 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Максимильяновка, Георгиевка Донецкой области.

На Ореховском направлении враг 19 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Роботино Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Белогорье, Работино, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Крынки, Тягинка, Качкаровка, Кизомыс, Станислав Херсонской области и город Херсон.

Ситуация на левобережье Днепра

Враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Осуществил 1 безуспешную атаку на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам и 8 районам сосредоточения личного состава противника.