Штурмы Покровска и бои в Гуляйполе: Гештаб обновил сводку

По состоянию на 16:00 10 января 2026 года, украинские войска противостоят атакам российских захватчиков.

Самыми горячими остаются Южно-Слобожанское, Купянское, Лиманское и Покровское направления, где зафиксированы многочисленные боестолкновения и обстрелы.

На Северном и Курском направлениях произошло два боестолкновения, враг нанес два авиаудара, сбросил пять управляемых бомб и совершил 61 обстрел, из них семь - из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении отбито пять атак возле Волчанска, Графского и Вильчи.

На Купянском направлении враг пытается продвинуться в сторону Купянска и окрестностей - три атаки отражены, три боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении зафиксировано три атаки на позиции украинских войск в районе Дробышево, Среднего и Новоселовки.

На Покровском направлении российские оккупанты совершили 23 попытки наступления, украинские защитники уже отбили 22 атаки.

Другие направления: Константиновское (9 атак на позиции), Александровское (6 штурмов), Гуляйпольское (11 боестолкновений), Приднепровское и Ореховское - попытки врага были безрезультатны.

Пострадавшие громады: Рыжевка, Искрисковщина, Рогизное, Волфино (Сумская область), Карповичи (Черниговская область), Новоукраинка и Шевченко (авиаудары КАБ).

Украинские войска продолжают эффективно удерживать линию обороны и сдерживать противника, не позволяя ему продвинуться на стратегически важных направлениях.

В течение последних месяцев интенсивность обстрелов и боевых столкновений возросла, особенно на Южно-Слобожанском и Покровском направлениях.

Предыдущие сообщения Оперативного командования фиксировали похожую динамику - враг активно пытается прорвать оборону украинских войск, но при поддержке артиллерии и авиации Силы обороны удерживают контроль над ключевыми позициями.