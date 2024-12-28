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Россия с начала 2024 года потеряла больше 420 тысяч военных, - Сырский

Украина, Суббота 28 декабря 2024 11:36
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Россия с начала 2024 года потеряла больше 420 тысяч военных, - Сырский Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал потери России в войне в 2024 году. Они превысили 421 тысячу военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Уничтожаем агрессора всеми возможными средствами. Так, с начала 2024 года общие потери задействованных в наступлении оккупантов уже превысили 421 тысячу человек убитыми и ранеными", - рассказал он.

То есть, по словам Сырского, в этом году россияне заплатили самую высокую цену с начала своего вторжения в Украину.

"Общие потери врага за все это время составляют примерно 785 тысяч военных", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Потери РФ в Украине

За последние сутки с 27 на 28 декабря, армия России потеряла на войне в Украине 1690 солдат, 19 боевых бронированных машин и 66 единиц автомобильной техники.

Как ранее отмечал президент Украины Владимир Зеленский, в ноябре и декабре 2024 года потери России на фронте являются рекордными.

При этом, в России установили имена только 80 973 захватчиков, которые были ликвидированы на фронте в Украине с февраля 2022 года. Большинство из них - добровольцы.

К тому же, согласно недавнему перехвату украинской разведки, только в Ростове неопознанными остаются 56 тысяч ликвидированных оккупантов.

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