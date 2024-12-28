Россия с начала 2024 года потеряла больше 420 тысяч военных, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал потери России в войне в 2024 году. Они превысили 421 тысячу военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

"Уничтожаем агрессора всеми возможными средствами. Так, с начала 2024 года общие потери задействованных в наступлении оккупантов уже превысили 421 тысячу человек убитыми и ранеными", - рассказал он.

То есть, по словам Сырского, в этом году россияне заплатили самую высокую цену с начала своего вторжения в Украину.

"Общие потери врага за все это время составляют примерно 785 тысяч военных", - добавил главнокомандующий ВСУ.