Силы обороны ударили по пороховому заводу и ряду объектов РФ, - Генштаб

В частности, под ударом оказался пограничный сторожевой корабль россиян проекта 10410 (шифр "Светляк") в акватории Азовского моря.

Также был поражен пороховой завод "Эластик" в Рязанской области. После удара зафиксирован пожар на площади более 400 м.кв.

Силы обороны поразили и район сосредоточения вооружения и военной техники российских оккупантов вблизи Новоегоровки (Харьковская область), а также вражеский пункт управления в районе Очеретино (Донецкая область).

Кроме того, атакован склад боеприпасов в районе Гринталя (Донецкая область) и склады горюче-смазочных материалов в Симферополе (АР Крым) и Мелитополе (Запорожская область).

Последствия предыдущих ударов

Генштаб ВСУ сообщил, что 3 июня в районе нефтяного терминала "Санкт-Петербург" был уничтожен один резервуар, повреждены шесть резервуаров и две технических эстакады.

Кроме того, зафиксирован пожар в складском помещении площадью более 200 м. кв. на "Мичуринском заводе "Прогресс" в Тамбовской области РФ.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем системно принимать меры для принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины", - говорится в заявлении Генштаба.