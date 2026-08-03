Силы обороны ударили по одному из самых больших складов Wildberries в России (видео)

Что известно об атаке

По данным Fire Point, Силы обороны Украины поразили дронами FP-1 логистический хаб Wildberries.

Атаку подтвердила и компания Wildberries и губернатор Владимирской области Александр Авдеев. По его словам, в результате удара на территории объекта возникли разрушения и пожар, а людей были эвакуированы.

Насколько масштабным был объект

Речь идет об одном из самых больших логистических комплексов Wildberries в Центральной России. После полного ввода в эксплуатацию его площадь составляла около 175 тысяч квадратных метров.

Вместимость склада планировалась более чем на 120 миллионов единиц товаров.

Почему такие удары болезненны для России

Поражение крупных логистических центров создает дополнительное экономическое давление на Россию.

Такие атаки нарушают цепи поставок, увеличивают затраты на восстановление инфраструктуры и бьют по работе одного из крупнейших игроков российского рынка электронной коммерции.

Напомним, в ночь на 31 июля украинские дроны уже наносили удары по нескольким регионам России.