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Силы обороны ударили по одному из самых больших складов Wildberries в России (видео)

08:32 03.08.2026 Пн
2 мин
Площадь склада должна составлять 175 000 м²
aimg Елена Чупровская
Фото: последствия атаки на склад 3 августа (t.me/astrapress)

Украинские дроны FP-1 атаковали масштабный логистический хаб Wildberries во Владимирской области. Объект является одним из самых больших центров компании в Центральной России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию Fire Point и заявления российских властей.

Что известно об атаке

По данным Fire Point, Силы обороны Украины поразили дронами FP-1 логистический хаб Wildberries.

Атаку подтвердила и компания Wildberries и губернатор Владимирской области Александр Авдеев. По его словам, в результате удара на территории объекта возникли разрушения и пожар, а людей были эвакуированы.

Насколько масштабным был объект

Речь идет об одном из самых больших логистических комплексов Wildberries в Центральной России. После полного ввода в эксплуатацию его площадь составляла около 175 тысяч квадратных метров.

Вместимость склада планировалась более чем на 120 миллионов единиц товаров.

Почему такие удары болезненны для России

Поражение крупных логистических центров создает дополнительное экономическое давление на Россию.

Такие атаки нарушают цепи поставок, увеличивают затраты на восстановление инфраструктуры и бьют по работе одного из крупнейших игроков российского рынка электронной коммерции.

Напомним, в ночь на 31 июля украинские дроны уже наносили удары по нескольким регионам России.

В то время беспилотники FP-1 поразили нефтеперерабатывающий завод в Волгограде и логистический центр Wildberries, а взрывы также раздавались в Татарстане и Дагестане.

Между тем, утром 3 августа беспилотники атаковали Белгородский государственный технологический университет, где занимались разработкой систем управления дронами на базе российского микропроцессора.

В вузе готовили операторов беспилотников по государственной программе.

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