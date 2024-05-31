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В Краснодарском крае РФ после "отражения" атаки БПЛА горела нефтебаза: видео

Пятница 31 мая 2024 04:30
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В Краснодарском крае РФ после "отражения" атаки БПЛА горела нефтебаза: видео Фото: Пожар на нефтебазе В Красноярском крае РФ (t.me/astrapress)
Автор: Вадим Ребрина

В Темрюкском районе Краснодарского края после атаки БПЛА загорелись три цистерны с нефтепродуктами на нефтебазе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости , Крымский ветер и ASTRA .

Пропагандисты из РИА Новости, как всегда, написали, что "массированная" атака "отбита", пострадавших и разрушений якобы нет.

Вместе с тем губернатор, слова которого приводит ASTRA, заявил, что в Темрюкском районе края "от воздушного удара пострадала инфраструктура нефтебазы". По его словам, повреждены и горят 3 цистерны с нефтепродуктами, также есть пострадавшие среди рабочих нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь, остальные эвакуированы.

Крымский ветер пишет, что нефтебаза находится в порту "Кавказ". С этой нефтебазы поступало топливо для российских оккупантов в Крыму и на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей.

В 4:17 канал сообщил о повторных звуках взрывов в районе порта.

Атаки на НПЗ в России

В последнее время Украина сосредоточилась на атаках дронами нефтеперерабатывающей инфраструктуры РФ, которая используется в войне против Украины.

Последний случай: в ночь на 19 мая украинские защитники атаковали военный аэродром и нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, а также нефтебазу в Ленинградской области.

По оценкам Пентагона, атаки украинских беспилотников по российской энергоинфраструктуре вывели из строя 14% нефтеперерабатывающих мощностей страны и привели к росту внутренних цен на топливо.

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