В Краснодарском крае РФ после "отражения" атаки БПЛА горела нефтебаза: видео
В Темрюкском районе Краснодарского края после атаки БПЛА загорелись три цистерны с нефтепродуктами на нефтебазе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости , Крымский ветер и ASTRA .
Пропагандисты из РИА Новости, как всегда, написали, что "массированная" атака "отбита", пострадавших и разрушений якобы нет.
Вместе с тем губернатор, слова которого приводит ASTRA, заявил, что в Темрюкском районе края "от воздушного удара пострадала инфраструктура нефтебазы". По его словам, повреждены и горят 3 цистерны с нефтепродуктами, также есть пострадавшие среди рабочих нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь, остальные эвакуированы.
Крымский ветер пишет, что нефтебаза находится в порту "Кавказ". С этой нефтебазы поступало топливо для российских оккупантов в Крыму и на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей.
В 4:17 канал сообщил о повторных звуках взрывов в районе порта.
Атаки на НПЗ в России
В последнее время Украина сосредоточилась на атаках дронами нефтеперерабатывающей инфраструктуры РФ, которая используется в войне против Украины.
Последний случай: в ночь на 19 мая украинские защитники атаковали военный аэродром и нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, а также нефтебазу в Ленинградской области.
По оценкам Пентагона, атаки украинских беспилотников по российской энергоинфраструктуре вывели из строя 14% нефтеперерабатывающих мощностей страны и привели к росту внутренних цен на топливо.
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