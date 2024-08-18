Силы обороны ударили по комбинату "Кавказ" в Ростовской области

Украинские защитники совершили атаку на комбинат "Кавказ" в ночь на 18 августа. Как отмечает Генштаб, там хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись также для нужд оккупационной армии.

"Зафиксировано по меньшей мере два очага возгорания на территории объекта. Более подробная информация о последствиях поражения уточняется", - говорится в сообщении.

Задание выполнено силами и средствами Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Вооруженными силами и другими составляющими Сил обороны Украины.

Добавим, что комбинат "Кавказ" является российским государственным предприятием и входит в структуру "Росрезерва". Комбинат расположен в городе Пролетарск Ростовской области.