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Силы обороны ударили по комбинату "Кавказ" в Ростовской области

Фото: Украина атаковала комбинат "Кавказ" в Ростовской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные нанесли удар по важному для российской армии объекту. Защитники атаковали комбинат "Кавказ" в Ростовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Украинские защитники совершили атаку на комбинат "Кавказ" в ночь на 18 августа. Как отмечает Генштаб, там хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись также для нужд оккупационной армии.

"Зафиксировано по меньшей мере два очага возгорания на территории объекта. Более подробная информация о последствиях поражения уточняется", - говорится в сообщении.

Задание выполнено силами и средствами Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Вооруженными силами и другими составляющими Сил обороны Украины.

Добавим, что комбинат "Кавказ" является российским государственным предприятием и входит в структуру "Росрезерва". Комбинат расположен в городе Пролетарск Ростовской области.

 

Взрывы в Ростовской области

В ночь на 18 августа россияне в социальных сетях пожаловались на взрывы в Ростовской области. Губернатор российского региона заявил об атаке дронов. Он утверждал, что якобы атаку "отбили", но было падение обломков.

По словам россиян, в Ростовской области загорелась нефтебаза в населенном пункте Пролетарск. В сети публиковали видео с мощным пожаром.

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