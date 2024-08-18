Сили оборони вдарили по комбінату "Кавказ" в Ростовській області

Українські захисники здійснили атаку на комбінат "Кавказ" у ніч на 18 серпня. Як зазначає Генштаб, там зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії.

"Зафіксовано щонайменше два осередки займання на території об’єкта. Детальніша інформація щодо наслідків ураження уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Завдання виконано силами й засобами Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії зі Збройними силами та іншими складовими Сил оборони України.

Додамо, що комбінат "Кавказ" є російським державним підприємством та входить до структури "Росрезерву". Комбінат розташований у місті Пролетарськ Ростовської області.