Сили оборони вдарили по комбінату "Кавказ" в Ростовській області

Українські військові завдали удару по важливому для російської армії об'єкт. Захисники атакували комбінат "Кавказ" у Ростовській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Українські захисники здійснили атаку на комбінат "Кавказ" у ніч на 18 серпня. Як зазначає Генштаб, там зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії.
"Зафіксовано щонайменше два осередки займання на території об’єкта. Детальніша інформація щодо наслідків ураження уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Завдання виконано силами й засобами Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії зі Збройними силами та іншими складовими Сил оборони України.
Додамо, що комбінат "Кавказ" є російським державним підприємством та входить до структури "Росрезерву". Комбінат розташований у місті Пролетарськ Ростовської області.
В ніч на 18 серпня росіяни у соціальних мережах поскаржилися на вибухи у Ростовській області. Губернатор російського регіону заявив про атаку дронів. Він стверджував, що нібито атаку "відбили", але було падіння уламків.
За словами росіян, у Ростовській області загорілася нафтобаза у населеному пункті Пролетарськ. У мережі публікували відео з потужною пожежею.
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