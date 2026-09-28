В Краснодарском крае после атаки дронов горит нефтебаза "Эдельвейс-95", - СМИ

В ночь на 28 сентября жители станицы Новотитаровской Краснодарского края сообщили о пролете беспилотников и многочисленных взрывах. По словам очевидцев, взрывы раздавались "в районе железной дороги".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-анализ Telegram-канала ASTRA .

ASTRA проанализировала кадры, сделанные очевидцами после ночной атаки. По данным OSINT-аналитиков, на них виден пожар на территории нефтебазы краснодарской компании ООО "Эдельвейс-95".

Предприятие занимается оптовой торговлей нефтепродуктами. Среди основных направлений его работы – поставки дизельного топлива стандарта Евро-5 и бензина АИ-92, АИ-95 и АИ-100.

Отмечается, что объем нефтебазы составляет около 4500 кубометров. Кроме того, объект имеет собственный железнодорожный тупик, используемый для приема и отгрузки горючего.

Таким образом, предприятие имеет возможность получать и отправлять нефтепродукты по железной дороге.

Что известно об "Эдельвейс-95"

На сайте "Эдельвейс-95" отмечено, что предприятие продает топливо около 30 лет. Компания также сообщает, что закупает нефтепродукты непосредственно у крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов.

Собственная нефтебаза, как утверждается на сайте предприятия, позволяет оперативно получать весь ассортимент продукции и отгружать его в течение одного рабочего дня.