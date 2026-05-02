Силы обороны поразили ОТРК "Искандер", склады боеприпасов и пункты управления дронами РФ

Другие удары по противнику

Напомним, 25 апреля в Генштабе ВСУ также сообщили, что украинские военные нанесли серии ударов по позициям россиян, поразив склады боеприпасов, командные пункты и районы сосредоточения живой силы.

Также мы писали, что 21 и 22 апреля Силы обороны поразили пункт управления движением военных кораблей россиян в Севастополе и другие вражеские цели.

Кроме того, 10 апреля украинские войска поразили две буровые платформы РФ в Каспийском море, которые обеспечивали российскую армию топливом.