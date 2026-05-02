Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Силы обороны поразили ОТРК "Искандер", склады боеприпасов и пункты управления дронами РФ

16:20 02.05.2026 Сб
2 мин
Что поразили украинские военные этой ночью?
aimg Эдуард Ткач
Фото: подтверждено уничтожение склада боеприпасов во время одной из прошлых атак (Getty Images)

В ночь на 2 мая Силы обороны Украины нанесли очередные поражения по ряду военных объектов россиян. Удары нанесены по объектам, которые были расположены на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Читайте также: Достали за 1000 километров: ВСУ поразили буровые установки РФ в Каспийском море (видео)

В Генштабе проинформировали, что поразили ночью:

  • место расположения тактической группы оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" (Дружное, ВОТ АР Крым);
  • береговую радиолокационную станцию "МИС-М1" (Маяк) и радиолокационную станцию "Подлет" (Евпатория);
  • три пункта управления БпЛА противника (во временно оккупированной Георговке Донецкой области) и склад БпЛА (в оккупированной Новопетровке Донецкой области);
  • еще поражено ремонтное подразделение россиян в районе Кадиевки (ВОТ Луганской области) и склад боеприпасов в районе Ивановки (ВОТ Херсонской области.

"Масштабы нанесенного ущерба уточняются", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе проинформировали, что по результатам предварительных поражений, подтверждено уничтожение склада боеприпасов 29 апреля на аэродроме "Кача" (в оккупированном Крыму).

Другие удары по противнику

Напомним, 25 апреля в Генштабе ВСУ также сообщили, что украинские военные нанесли серии ударов по позициям россиян, поразив склады боеприпасов, командные пункты и районы сосредоточения живой силы.

Также мы писали, что 21 и 22 апреля Силы обороны поразили пункт управления движением военных кораблей россиян в Севастополе и другие вражеские цели.

Кроме того, 10 апреля украинские войска поразили две буровые платформы РФ в Каспийском море, которые обеспечивали российскую армию топливом.

