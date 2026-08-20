Силы обороны поразили НПЗ в Татарстане и терминал на Кубани
Силы обороны Украины в ночь на 20 августа ударили по нефтезаводу в Татарстане и нефтяному терминалу на Кубани.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Поражен нефтезавод в Татарстане
На нефтеперерабатывающем заводе "ТАНЕКО" в Нижнекамске зафиксировали попадание, после которого на территории предприятия вспыхнул пожар.
Удары нанесли 19 августа и в ночь на 20 августа 2026 года.
"ТАНЕКО" способно перерабатывать до 16 миллионов тонн нефтяного сырья каждый год. Завод выпускает широкий ассортимент нефтепродуктов, в том числе моторные топлива и обеспечивает топливом российскую армию.
Еще один удар - по терминалу на Кубани
Кроме завода в Татарстане, украинские военные поразили нефтяной терминал "Таманнефтегаз" в поселке Волна Краснодарского края. Там также возник пожар.
Этот терминал - один из ключевых объектов России в Черноморском регионе.
"Таманнефтегаз" - один из ключевых российских нефтяных терминалов в Черноморском регионе. Мощности Таманского перегрузочного комплекса обеспечивают перевалку до 19,9 млн. тонн нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов в год", - заявили в Генштабе.
В Генштабе уточнили, что степень повреждений на обоих объектах устанавливают.
Как сообщало РБК-Украина, беспилотники попали по нефтеперерабатывающему заводу в Нижнекамске.
По предварительным данным, в результате удара погибли по меньшей мере 12 человек.
Тем временем у ВСУ есть успехи и на фронте. В частности, украинские военные прорвались вперед в Харьковской области и не дали россиянам установить свой флаг в одном из населенных пунктов области.