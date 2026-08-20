Силы обороны поразили НПЗ в Татарстане и терминал на Кубани

Силы обороны Украины в ночь на 20 августа ударили по нефтезаводу в Татарстане и нефтяному терминалу на Кубани.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Поражен нефтезавод в Татарстане

На нефтеперерабатывающем заводе "ТАНЕКО" в Нижнекамске зафиксировали попадание, после которого на территории предприятия вспыхнул пожар.

Удары нанесли 19 августа и в ночь на 20 августа 2026 года.

"ТАНЕКО" способно перерабатывать до 16 миллионов тонн нефтяного сырья каждый год. Завод выпускает широкий ассортимент нефтепродуктов, в том числе моторные топлива и обеспечивает топливом российскую армию.

Еще один удар - по терминалу на Кубани

Кроме завода в Татарстане, украинские военные поразили нефтяной терминал "Таманнефтегаз" в поселке Волна Краснодарского края. Там также возник пожар.

Этот терминал - один из ключевых объектов России в Черноморском регионе.

"Таманнефтегаз" - один из ключевых российских нефтяных терминалов в Черноморском регионе. Мощности Таманского перегрузочного комплекса обеспечивают перевалку до 19,9 млн. тонн нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов в год", - заявили в Генштабе.

В Генштабе уточнили, что степень повреждений на обоих объектах устанавливают.