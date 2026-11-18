Украинские военные поразили мост через Северский Донец в Луганской области и повредили три самолета РФ. Один из них, Ил-76, получил очень значительные повреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
По данным Генштаба, одной из целей атаки 17 и в ночь на 18 ноября стал автомобильный мост через Северский Донец в районе Станицы Луганской. Эта переправа использовалась русскими войсками для снабжения фронтом боеприпасов, горючего и техники.
"После Керченского моста кафирам приходится привыкать, что мосты у них теперь ломаются чаще, чем их успевают ремонтировать", - отметили военные.
Кроме того, той же ночью украинские военные поразили ремонтную базу подразделения противника вблизи Хомутовки в Курской области. На этом объекте восстанавливали поврежденную российскую технику, чтобы впоследствии вернуть ее к боевым действиям.
Генеральный штаб также сообщил о результатах удара по 123-му авиаремонтному заводу в городе Старая Русса Новгородской области. Атаку совершили 10 ноября, а теперь подтверждено повреждение трех военно-транспортных самолетов.
Один из них - Ил-76 - получил очень значительные повреждения. Все три самолета временно выведены из строя.
Военно-транспортная авиация нужна русской армии для опрокидывания личного состава, техники и боеприпасов. Поэтому повреждение самолетов ограничивает возможность противника использовать их для этих задач.
Напомним, Украина системно атакует объекты, используемые Россией для военной логистики. Одной из ключевых целей стал Крымский мост – переправа, которой оккупанты опрокидывали на полуостров и далее на юг Украины горючее, боеприпасы, технику и личный состав.
Последняя операция против моста продолжалась два дня подряд. В ночь на 16 ноября украинские дроны повредили дорожное покрытие, по меньшей мере, в двух местах, а 227-метровую арку автомобильной части заметно деформировало.
Однако уже на следующую ночь Силы обороны нанесли повторный комбинированный удар дронами и ракетами. На этот раз арка и пролет автомобильной части обрушились в воду, а железнодорожная конструкция также получила повреждения.
Затем Владимир Зеленский подтвердил, что удар стал завершающим этапом совместной операции СБУ и Генштаба, которую готовили несколько недель. По его словам, перед атакой украинские военные последовательно ослабляли российскую противовоздушную оборону, радары и средства РЭБ вокруг переправы.