Слишком оптимистичный. Бюджет России не отвечает расходам на войну, - британская разведка

Государственный бюджет России на 2023 год слишком оптимистичен и не отвечает расходам на войну. Поэтому финансирование других сфер бюджета, вероятно, уменьшат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Недавно российский диктатор Владимир Путин одобрил госбюджет РФ. На оборону в следующем году Россия планирует выделить 9 трлн рублей (143 млрд долларов). Это почти 30% всего бюджета, что гораздо больше, чем в предыдущие годы.

Однако британская разведка предполагает, что этих средств России не хватит, чтобы перекрыть расходы на войну против Украины. Поэтому другие сферы испытывают давление.

"Бюджет, одобренный Путиным, вероятно, слишком оптимистичен по ожидаемым доходам и расходам в 2023 году. Поэтому другие части российского бюджета, вероятно, испытывают все большее давление для покрытия расходов на войну", - говорится в сообщении.