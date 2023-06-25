Силы обороны на Таврическом направлении ликвидировали почти три роты россиян

"Таврическое направление. Уничтожение россиян продолжается. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны в течение суток выполнили 1093 огневых задания. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты", - сообщил он.

Тарнавский добавил, что также было уничтожено 16 единиц военной техники противника. В частности,

танк,

два ББМ,

два БпЛА "Орлан-10",

БпЛА Zala,

гаубица 2А65 "Мста-Б",

РСЗО БМ-27 "Ураган".

Также было уничтожено 5 складов боеприпасов врага.

Наступление украинских защитников

В начале июня украинские военные ужесточили наступательные действия в Запорожской и Донецкой областях. ВСУ удалось уволить восемь населенных пунктов.

Однако в последние дни российские кафиры активизировались на Лимано-Купянском направлении. Украинские защитники сдерживают штурмы врага.

По данным военных, украинские защитники продвинулись на Таврическом направлении на километр и выровняли линию фронта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.