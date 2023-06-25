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Силы обороны на Таврическом направлении ликвидировали почти три роты россиян

Фото: Силы обороны на Таврическом направлении ликвидировали почти три роты россиян (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украинские военные на Таврическом направлении за сутки уничтожили почти три роты оккупантов. При этом уничтожено пять складов боеприпасов врага.

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram .

"Таврическое направление. Уничтожение россиян продолжается. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны в течение суток выполнили 1093 огневых задания. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты", - сообщил он.

Тарнавский добавил, что также было уничтожено 16 единиц военной техники противника. В частности,

  • танк,
  • два ББМ,
  • два БпЛА "Орлан-10",
  • БпЛА Zala,
  • гаубица 2А65 "Мста-Б",
  • РСЗО БМ-27 "Ураган".

Также было уничтожено 5 складов боеприпасов врага.

Наступление украинских защитников

В начале июня украинские военные ужесточили наступательные действия в Запорожской и Донецкой областях. ВСУ удалось уволить восемь населенных пунктов.

Однако в последние дни российские кафиры активизировались на Лимано-Купянском направлении. Украинские защитники сдерживают штурмы врага.

По данным военных, украинские защитники продвинулись на Таврическом направлении на километр и выровняли линию фронта.

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