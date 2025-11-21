Силы обороны опровергли окружение на Гуляйпольском направлении

Информация об окружении украинских подразделений на Гуляйпольском направлении не соответствует действительности. Ситуация напряженная, но связь с бойцами есть, логистика налажена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сил обороны юга Украины.
"Ситуация на Гуляйпольском направлении достаточно напряженная. Враг не уменьшает огневого воздействия на наши позиции, в частности за минувшие сутки вблизи населенных пунктов Яблоково и Ривнополье состоялось 10 боевых столкновений", - говорится в сообщении.
В то же время в соцсетях распространяется информация о том, что определенные подразделения находятся в окружении врага. А также о якобы наличии заградительных отрядов, которые блокируют украинские подразделения и не дают им возможности отойти.
"Эта информация не соответствует действительности и откровенно направлена на дискредитацию военного командования. Ситуация на данном направлении действительно сложная, но с нашими бойцами поддерживается связь, налажена логистика, проводится эвакуация раненых", - отметили в Силах обороны.
Вместе с тем, подразделениям, которые ведут бои на этом направлении, предоставляется усиление из штурмовых подразделений.
Командование полностью владеет ситуацией на направлении и проводит все необходимые мероприятия для улучшения тактического положения наших войск.
"Призываем медиа и общественность доверять только проверенной информации и не поддаваться влиянию сомнительных источников, которые сознательно или бессознательно играют на руку врагу", - отметили военные.
По данным Генштаба, за прошедшие сутки, 20 ноября, на фронте произошло 173 боевых столкновения. Российские оккупанты продолжают активно штурмовать на Покровском направлении.
При этом на Гуляйпольском направлении агрессор десять раз пытался идти вперед на позиции наших войск в районах Яблочного и Ровнополья.
В то же время, как сообщили в ДШВ, российские войска "стачиваются" в Покровске. Враг подтянул оперативные резервы, чтобы пополнить потери среди личного состава.
А на северных окраинах Мирнограда завершается зачистка от вражеской пехоты. Также привлекаются дополнительные ресурсы для выявления и ликвидации противника, перемещение которого зафиксировано в южной части города.