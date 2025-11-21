ua en ru
Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб обновил карты боев

Пятница 21 ноября 2025 08:45
UA EN RU
Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб обновил карты боев Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В течение суток, 20 ноября, на фронте произошло 173 боевых столкновения. Российские оккупанты продолжают активно штурмовать на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 62 авиационных удара, сбросив при этом 145 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 3674 обстрела, из них 53 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3470 дронов-камикадзе.

Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Екатериновка Харьковской области; Покровское Днепропетровской области; Запорожье, Терноватое, Магдалиновка, Лукьяновское, Камышеваха Запорожской области.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пункт управления БПЛА российских захватчиков.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло одно боевое столкновение. Кроме того, враг нанес два авиационных удара, сбросил пять управляемых авиабомб, а также совершил 146 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.
Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб обновил карты боев

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили шесть атак противника в районах Синельниково, Волчанска и в сторону Колодязного.

Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб обновил карты боев

На Купянском направлении произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Купянска и в сторону Песчаного и Новоплатоновки.
Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб обновил карты боев

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз, пытаясь продвинуться в районе населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Шандриголово, Мирное, Колодязи и Новоселовка.

Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб обновил карты боев

На Славянском направлении наши защитники отбили 15 штурмов оккупационных войск вблизи Серебрянки, Дроновки, Северска, Выемки, Переездного и в сторону Звановки.

Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб обновил карты боев

На Краматорском направлении противник шесть раз атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Новомарково, Часов Яр и в сторону Предтечино и Ступочек.
Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб обновил карты боев

На Константиновском направлении враг совершил 23 атаки в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Клебан-Бык, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб обновил карты боев

На Покровском направлении произошло 59 боевых столкновений в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Покровск, Лысовка, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка, Филиал, Дачное и в сторону Новопавловки.
Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб обновил карты боев

На Александровском направлении Силы обороны остановили 19 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Привольное, Сосновка, Январское, Степное, Рыбное и Красногорское.

Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб обновил карты боев

На Гуляйпольском направлении агрессор десять раз пытался идти вперед на позиции наших войск в районах Яблочного и Ровнополье.

Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб обновил карты боев

На Ореховском направлении наши защитники отбили четыре атаки противника в районе Каменского и в сторону Степногорска и Приморского.
Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб обновил карты боев

На Приднепровском направлении враг совершил одну безрезультатную попытку приблизиться к позициям украинских подразделений в сторону Антоновского моста.
Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб обновил карты боев

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 163 170 военных.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 050 человек.

Также украинские воины обезвредили три боевые бронированные машины, 20 артиллерийских систем, 150 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 65 единиц автомобильной техники российских оккупантов.

