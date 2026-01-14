Силы обороны раскрыли тактику просачивания оккупантов на юге

Российские войска на юге Украины применяют тактику малых групп и бронированных прорывов, однако Силы обороны ежедневно уничтожают значительное количество вражеской техники.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

По его словам, украинские военные ежесуточно ликвидируют по несколько единиц бронетехники противника, в том числе 2-3 танка, а также 5-6 боевых машин пехоты и других бронемашин. На южном направлении действуют несколько вражеских группировок.

Как пояснил Волошин, на участке от Днепра на восток в сторону Гуляйполя воюет 5-я общевойсковая армия РФ. Она применяет тактику малых пехотных групп и инфильтрации, осуществляя штурмы волнами - одна группа за другой.

"Эти штурмовые группы идут, чтобы не дать времени Силам обороны Украины подтянуть пополнение, наладить логистику, и тем самым им удается достигать определенных успехов", - рассказал спикер.

На восточном Александровском направлении, по словам собеседника, в основном действуют 36-я и 29-я армии РФ, которые используют малые бронированные группы.

"Когда, например, собирается вражеская бронегруппа, впереди у них едет танк, за ним несколько боевых бронированных машин и автомобили, грузовые автомобили, на кузове которых передвигается группа десанта. И когда эта бронегруппа врывается в наш населенный пункт, их пехота, штурмовики рассредотачиваются, пытаясь спрятаться в различных укрытиях, зданиях", - добавил он.

Волошин отметил, что такая тактика дает определенные преимущества противнику, и хотя Силы обороны ежедневно уничтожают такие бронегруппы, оккупанты продолжают делать подобные попытки достаточно часто.