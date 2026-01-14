Силы обороны раскрыли тактику просачивания оккупантов на юге
Российские войска на юге Украины применяют тактику малых групп и бронированных прорывов, однако Силы обороны ежедневно уничтожают значительное количество вражеской техники.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.
По его словам, украинские военные ежесуточно ликвидируют по несколько единиц бронетехники противника, в том числе 2-3 танка, а также 5-6 боевых машин пехоты и других бронемашин. На южном направлении действуют несколько вражеских группировок.
Как пояснил Волошин, на участке от Днепра на восток в сторону Гуляйполя воюет 5-я общевойсковая армия РФ. Она применяет тактику малых пехотных групп и инфильтрации, осуществляя штурмы волнами - одна группа за другой.
"Эти штурмовые группы идут, чтобы не дать времени Силам обороны Украины подтянуть пополнение, наладить логистику, и тем самым им удается достигать определенных успехов", - рассказал спикер.
На восточном Александровском направлении, по словам собеседника, в основном действуют 36-я и 29-я армии РФ, которые используют малые бронированные группы.
"Когда, например, собирается вражеская бронегруппа, впереди у них едет танк, за ним несколько боевых бронированных машин и автомобили, грузовые автомобили, на кузове которых передвигается группа десанта. И когда эта бронегруппа врывается в наш населенный пункт, их пехота, штурмовики рассредотачиваются, пытаясь спрятаться в различных укрытиях, зданиях", - добавил он.
Волошин отметил, что такая тактика дает определенные преимущества противнику, и хотя Силы обороны ежедневно уничтожают такие бронегруппы, оккупанты продолжают делать подобные попытки достаточно часто.
Ситуация на юге
Напомним, недавно представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказал, что на трех направлениях на юге ситуация достаточно сложная, поскольку россияне активно проводят штурмы, наносят авиаудары и интенсивно применяют дроны.
Одной из самых сложных на фронте остается ситуация в Гуляйполе. Город почти разрушен и фактически превращен в большую "серую зону", однако Силы обороны Украины продолжают удерживать его.
Российские войска осуществляют штурмы волнами, неся при этом ежедневные потери до 300 погибших солдат.
В то же время группы вражеских БпЛА готовятся применять термобарические гранаты.
Также в Запорожской области враг активизировался еще на двух участках и будет пытаться продвигаться в сторону Ореховского района с северо-востока.